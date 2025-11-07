Corea del Norte, a mantener corona ante Países Bajos; Brasil y México, lucha por el bronce

En el caso de las norcoreanas son las claras dominadoras en las ocho ediciones disputadas hasta la fecha en el torneo al haber cosechado tres títulos (2008, 2016 y 2024), un segundo puesto (2012) y un cuarto (2010). Así pues tienen la posibilidad no solo de consolidarse en esa posición hegemónica sino también de ganar el trofeo dos veces de forma consecutiva, algo que solo ha logrado España en el 2018 y en el 2022.

Y, aunque en una final puede suceder de todo, están en el buen camino; pues han encajado solo tres goles y han marcado ocho veces más, veinticuatro. En este último apartado, el de las dianas anotadas, ha tenido mucho que decir Yu Jong-hyang y Kim Won-sim, pues entre ambas son autoras de catorce de ellas.

Pese a todo su paso por la fase inicial no fue sencillo, pues tras derrotar por 2-0 a México tuvieron que remontar ante Camerún para terminar imponiéndose por 2-1 con un gol en el minuto 98. Un triunfo por 0-5, precisamente ante el equipo al que se medirán en la final, les valió para cerrar su participación en el grupo B y posteriormente fueron derrotando de manera sucesiva a Marruecos (6-1), Japón (5-1) y Brasil (0-2).

Dadas las circunstancias, el precedente más inmediato no invita al optimismo de las neerlandesas. Sin embargo hay motivos que dan sustento a las opciones de las actuales campeonas de Europa, quienes han ido de menos a más, demostrando una gran capacidad para agarrarse a los partidos hasta las últimas consecuencias.

De hecho las norcoreanas ya llegan avisadas, pues la 'oranje' perdió en la fase de grupos no solo contra ellas sino también contra México (0-1) y pese a ello fue capaz de eliminar al combinado americano en semifinales (1-0). Un triunfo ante Camerún por 3-4 les dio el pase a las eliminatorias, y una vez allí fueron capaces de apear de manera consecutiva, y siempre en la tanda de penaltis, a Estados Unidos en octavos y a Francia en cuartos como colofón a un duelo de locura que acabó con empate a dos pese a que perdían por 2-0 en el minuto 92.

La final será el plato fuerte, pero no el único enfrentamiento con algo en juego, pues Brasil y México aspiran al consuelo que les daría el bronce. Las brasileñas, siempre una potencia, no han tenido su mejor actuación y aunque empezaron en el grupo A ganando a Marruecos (0-3), acto seguido cedieron un empate contra Costa Rica (1-1) y se vieron superadas por Italia (3-4). Una victoria por 3-0 sobre China y otra en cuartos en los penaltis sobre Canadá (0-0 en el tiempo reglamentario) les permitieron finalmente colarse entre las cuatro mejores.

Por su parte las mexicanas han tenido un camino muy duro para llegar hasta aquí; derrotando por 1-0 a Camerún en su grupo después de verse las caras previamente contra las dos finalistas. Ante Paraguay en octavos un gol de Berenice Ibarra en el minuto 17 terminó por darles el pase y ya en cuartos pudieron con Italia desde los once metros tras empatar a cero.