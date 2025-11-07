Cortois y Witsel, en la lista de Bélgica contra Kazajistán y Liechtenstein

Sin el lesionado Kevin De Bruyne, centrocampista del Nápoles y referencia de la selección, y sin su compañero en el ataque del equipo italiano Romelu Lukaku, Bélgica se enfrentará a Kazajistán como visitante el 15 de noviembre y recibirá a Liechtenstein el 18, en el marco de la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Las grandes novedades de la lista son las convocatorias del defensa del Lille Nathan Ngoy, de 22 años, y el atacante del Brujas Romeo Vermant, de 21 años, que se estrenan en una lista de los Diablos Rojos.

Garcia recupera además al veterano Tielemans, lesionado en la última cita, y deja fuera al delantero del Fráncfort Michy Batshuayi, que no ha jugado ningún minuto con la selección desde la llegada el nuevo técnico el pasado invierno.

. Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid/ESP), Senne Lammens (Royal Antwerp FC), Matz Sels (Nottingham Forest/ENG) y Maarten Vandevoordt (RB Leipzig, GER).

. Defensas: Timothy Castagne (Fulham/ENG), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion/ENG), Koni De Winter (AC Milan/ITA), Thomas Meunier (LOSC Lille/FRA), Joaquin Seys (Brujas) y Arthur Theate (Eintracht Frankfurt/GER), Brandon Mechele (Brujas), Diego Moreira (Estrasburgo/FRA) y Nathan Ngoy (Lille/FRA).

. Centrocampistas: Amadou Onana (Aston Villa/ENG), Nicolas Raskin (Rangers FC/SCO), Hans Vanaken (Brujas), Charles Vanhoutte (OGC Nice/FRA), Yuri Tielemans (Aston Villa/ING) y Axel Witsel (Girona/ESP).

. Delanteros: Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA), Jérémy Doku (Manchester City/ENG), Dodi Lukebakio (Benfica/POR), Loïs Openda (RB Leipzig/GER), Alexis Saelemaekers (AC Milan/ITA), Leandro Trossard (Arsenal/ENG) y Romeo Vermant (Brujas).