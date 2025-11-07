De la Fuente: "Lamine Yamal está en perfectas condiciones"

"Está en perfectas condiciones, su entrenador dijo que está apto para jugar, recuperando el nivel futbolístico de siempre. Lo celebramos y estará aquí el tiempo que estimemos oportuno que esté. Son dos partidos importantísimos de clasificación para un Mundial, nos jugamos muchísimo y tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros", dijo el seleccionador en rueda de prensa valorando la pubalgia que ha condicionado esta temporada a Lamine Yamal.

De la Fuente restó importancia a la discusión que protagonizaron en el clásico entre Real Madrid y Barcelona dos jugadores importantes de la selección como Dani Carvajal y Lamine Yamal. Recordó la imagen del abrazo entre ambos en el primer partido de la última Eurocopa cuando, ante Croacia, conectaron en una acción de gol y se fundieron en un abrazo en la celebración.

"Con total naturalidad, aquí hablamos de muchas cosas, tenemos esa gran fortuna. Es un privilegio dirigir a estos futbolistas, es muy fácil convivir con ellos y me quedo con la imagen de Lamine abrazándose a Dani el día del gol con Croacia. Me quedo con eso y lo que veo en el día a día en la convivencia. Somos un grupo muy unido y cohesionado en el que no hay ningún problema. Eso aquí no existe", dijo.

La llamada de Lamine Yamal se produce sin que haya habido ninguna conversación con su técnico en el Barcelona, Hansi Flick, con el que De la Fuente confesó que no ha vuelto a hablar desde el cruce de declaraciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No hemos vuelto a hablar, tampoco lo hemos hecho más de un vez. Ya hablaremos porque coincidiremos en alguna ocasión, pero no hay nada de que hablar ahora. Todos lo tenemos claro", manifestó.

Por último, defendió el seleccionador español el cuidado que se hace de Lamine Yamal cada vez que es llamado, entendiendo que con 18 años, aún está en periodo de formación y crecimiento.

"Es un proceso natural, tiene 18 años y a esa edad cualquier jugador está en proceso de formación y madurez en el plano humano y futbolístico. Hay que ayudarle en es formación el club y todos los que tenemos relación con él", sentenció.