De la Fuente: "Morata sigue siendo igual de importante"

"Hago una excepción en no hablar de ausencias con Morata porque sigue siendo igual de importante para nosotros. Es un jugador de futuro, de presente extraordinario y con un pasado en la selección. Será un jugador muy importante pero ahora queremos ver a otros futbolistas. No sucede nada. Sabe de todo esto y entiende la situación sin ningún problema", dijo en rueda de prensa.

Mostró De la Fuente satisfacción con el rendimiento de los jugadores que juegan de delantero centro, Mikel Oyarzabal y Ferran Torres como habituales, más Samu y Borja Iglesias como últimos a los que ha probado y que repiten en la lista.

"Estoy muy contento con jugadores que juegan en es demarcación. Si nos fijamos en delantero centro clásico no sé si lo hay en España, pero hay diferentes perfiles como Álvaro Morata y Ayoze que están fuera o delanteros centros de diferentes características. Estoy muy contento con lo que tenemos. Este equipo no tiene gran dependencia con el punta para el gol. Meten goles muchos jugadores y eso es una ventaja. El delantero centro nos da otras cosas además de gol, fútbol, amplitud, juego entre lineas que es decisivo para nuestro estilo", defendió.

Antes de responder a las preguntas de los periodistas, De la Fuente recordó la figura de José Manuel Ochotorena, exportero internacional del Real Madrid, Valencia, Tenerife, Logroñés y Racing de Santander, y entrenador de porteros en la etapa dorada de la selección española. "Un recuerdo para Ochotorena, el pésame a su familia y amigos".

De la Fuente, que recupera a jugadores como Lamine Yamal, Dean Huijsen, Fermín López o Fabián Ruiz para medirse a Georgia y Turquía en los dos últimos partidos de clasificación al Mundial 2026, ha citado como gran novedad al centrocampista del Betis Pablo Fornals. Será el reencuentro con uno de los futbolistas con los que ganó títulos en las categorías inferiores de la selección.

"Estoy muy contento por Pablo, es de esta generación de los míos, del Europeo sub-21 que ganamos. Es muy querido y estoy muy contento de que vuelva, se lo ha ganado. Está haciendo un gran trabajo en el Betis", valoró antes de restar importancia al cambio en el partido del jueves en competición europea. "Tiene solamente un golpe. No va a tener ningún problema de estar por las ganas que tiene".

A puertas de marcar un nuevo registro de partidos oficiales sin perder, tras dar caza a los 29 que logró España con Vicente Del Bosque como seleccionador entre 2010 y 2013, y con el objetivo de superar los 31 de Italia, De la Fuente mostró el orgullo de dirigir a la actual generación de futbolistas.

"Estoy orgulloso de dirigir a una relación de futbolistas excepcionales, a una selección maravillosa en el plano humano y orgulloso de los pasos que vamos dando, de cumplir objetivos y muy esperanzado ante los nuevos retos. No pensamos en el número de partidos que podemos superar o igualar, vamos paso a paso, queremos materializar la clasificación en estos dos partidos y nos centramos en eso", dijo.

"Primero tenemos que superar el difícil compromiso de Georgia, un partido muy importante que puede dejar hecha la clasificación. Hasta que no se tenga matemáticamnte sabemos cómo es el fútbol. Sea como sea sacaremos un equipo competitivo ante Turquía porque es nuestra responsabilidad. La selección siempre se juega algo importante, el prestigio internacional y seguir siendo la uno del mundo", añadió sin pensar aún en rotaciones si se logra la clasificación al Mundial 2026 en Tiflis.

También valoró De la Fuente el regreso de Fermín López, al que incluye en la convocatoria entre los delanteros y explicó que se debe a que lo ve más cerca del área rival de lo que juega en el Barcelona.

"Queremos aprovechar las condiciones y el momento dulce que está viviendo, generando muchas ocasiones de gol y dando asistencias. Es un futbolista para vivir cerca del área pero es verdad que aquí tiene una realidad diferente a su club, juega de otra manera. Es un futbolista ideal al que intentamos sacar lo mejor cerca del área", analizó.