El Atlético Ottawa, una franquicia rojiblanca convertida en modelo económico y deportivo

La final contra el Cavalry FC de Calgary, que se disputará en el estadio del Atlético Ottawa, es la segunda que el equipo capitalino disputará desde su creación en 2020, cuando el Atlético de Madrid se hizo con una de las ocho franquicias de la CPL.

"Es una revancha, después de la final que perdimos en 2022, y la oportunidad de levantar el trofeo este domingo con nuestra afición, después de una temporada en la que hemos traído un fútbol alegre y llamativo", explicó a EFE Daniel Robles, director de asociaciones del Atlético Ottawa.

En la plantilla del Atlético Ottawa destaca la presencia del veterano centrocampista español Alberto Zapater, que este año se despide del equipo tras tres temporadas, la de los mexicanos Juan Castro, Antonio Álvarez y Kevin Ortega, y la de Emmanuel Mbomio Angue, nacido en Alcalá de Henares (España) y que está cedido por el Atlético de Madrid.

Robles dijo que la clave ha sido la combinación de un equipo técnico formado por profesionales mexicanos, además de una mezcla de jugadores españoles y mexicanos junto con talento canadiense "que también ha ayudado a la liga a aumentar la audiencia" con un aumento de los goles y el espectáculo "gracias a un fútbol más vertical".

Esta temporada, cada partido disputado en el estadio TD Place por el Atlético Ottawa ha tenido una media de 5 500 espectadores. El precio más barato de la entrada al estadio durante la temporada regular ha sido de 20 dólares canadienses (14 dólares estadounidenses o 12 euros) y para la final la más cara será de unos 80 dólares.

Además, el club tiene unos 1 500 abonados anuales, una cifra que ha crecido de forma constante cada año desde la creación del equipo. El abono más básico cuesta unos 400 dólares canadienses por 15 partidos.

Estas cifras colocan al Atlético Ottawa como el equipo deportivo profesional más asequible de la capital canadiense, ciudad que cuenta con varios equipos profesionales en hockey sobre hielo, baloncesto, fútbol canadiense (una versión del fútbol americano) y el fútbol.

El equipo también cuenta con patrocinadores que proporcionan ingresos a las arcas del club, pero Robles reconoce que el equipo todavía no genera beneficios económicos.

"Todavía no estamos ahí", afirmó. Pero la tendencia es más que positiva.

La CPL, que solo tiene siete años de existencia, añadirá la próxima temporada el noveno equipo, procedente de la provincia de Quebec. Y se esperan nuevas incorporaciones en los siguientes años.

Y por primera vez, la final será emitida en televisión en abierto por TSN, una de las dos grandes cadenas deportivas del país. TSN, que también por primera vez ha empezado a emitir uno de los partidos de la liga a la semana, está en conversaciones para retransmitir todos los partidos de la CPL a partir de 2026.

"Con este crecimiento y visibilidad, también crecerán los ingresos, y no solo con la venta de entradas", comentó Robles que también indicó que la disputa de parte del Mundial de Fútbol 2026 en Canadá marcará un antes y un después para el fútbol en el país.

El directivo de origen mexicano está convencido de que el Atlético Ottawa está en inmejorable posición para aprovechar el crecimiento de la liga y el fútbol en el país sobre todo gracias a que es el único de la CPL que cuenta con el ecosistema que proporciona el Atlético de Madrid, que también posee el equipo mexicano Atlético de San Luis.

"La integración no es solo el nombre Atlético Ottawa: son los colores, la idea, los principios del club en Madrid, buscar la excelencia en todo, ser ejemplo en la comunidad, crear identidad, ser embajadores en Norteamérica. Es la apuesta de Atlético de Madrid: entrar al mercado norteamericano por Canadá, y apostar por este proyecto", explicó.

Y como muestra de cómo el equipo se ha convertido en un modelo a seguir, Robles señala dos ejemplos.

En lo económico, los patrocinadores del Atlético Ottawa están siendo contactados por el equipo de hockey sobre hielo de la capital, los Ottawa Senators (uno de los gigantes de la NHL y que está valorado en más de 1.000 millones de dólares estadounidenses) para captarlos y replicar lo que están haciendo con el equipo de fútbol.

En lo deportivo, otros equipos de fútbol del país están adoptando su nombre y sus colores, como el de la ciudad de Kingston, a unos 200 kilómetros al suroeste de Ottawa, y que en 2024 se renombró como Atlético Kingston y adoptó los colores de los colchoneros.