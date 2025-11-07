El Cusco golea al Boys y recupera la segunda posición de la Liga 1 peruana

El equipo cusqueño, que el miércoles pasado había sido desplazado a la tercera posición por el Alianza Lima, que venció por 1-2 al Chankas, pisó fuerte en su encuentro de la penúltima jornada del Torneo Clausura para derrotar al Boys con dos goles del delantero argentino Facundo Callejo y otro de su compatriota Iván Colman.

De esa manera, llegó a 67 puntos, dos más que el Alianza, que descansa durante la jornada, pero aún a una distancia de 11 unidades del Universitario de Deportes, que la semana pasada aseguró el título del Clausura y el tricampeonato nacional, ya que también se quedó con el Apertura.

La U, que dirige el uruguayo Jorge Fossati, ha obtenido los títulos nacionales de 2023, 2024 y 2025, y suma, de momento, 78 puntos en la tabla general de este año, además de haber asegurado la primera plaza directa para la próxima Libertadores.

En la clasificación del Torneo Clausura, la U tiene actualmente 39 puntos, seis más que el Cusco, aunque aún con dos partidos pendientes por disputar.

Precisamente, el Universitario se enfrentará este viernes al Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, en un encuentro en el que además recibirá el trofeo de campeón nacional del año.

La próxima semana, en la última fecha del Clausura, la U visitará al Chankas, mientras que el Cusco hará lo mismo frente al Sport Huancayo y el Alianza Lima recibirá al UTC.