El Girona de Míchel, contra las cuerdas ante un Alavés que mira a lo alto

El técnico local, Míchel Sánchez, mantiene su fe de que su equipo irá a más, pero los resultados no llegan y la situación continúa siendo dramática.

El equipo rojiblanco solo ha sumado cuatro victorias en los 30 partidos jugados entre la segunda vuelta de la temporada pasada y este inicio de curso. Son 20 puntos de 90 posibles con 27 goles a favor y 59 goles en contra. La proyección actual es de apenas 24 puntos, insuficientes para mantener la categoría.

Continúa siendo demasiado débil en defensa (26 goles en contra en doce encuentros) y demasiado inofensivo en ataque: el uruguayo Cristhian Stuani, artífice de la sufrida salvación de la temporada pasada, ya vuelve a ser el 'pichichi' con tres goles en 169 minutos y una titularidad.

Míchel sobrevive a esta triste realidad seguramente porque es el mejor entrenador de la historia del club y el técnico que llevó el Girona a la Liga de Campeones, pero entre la afición ya hay muchas voces que piden un cambio y no ganar al Alavés podría ser su sentencia.

Significaría llegar al tercer parón del curso y a mediados de noviembre con un único triunfo, con el agravante de que las dos siguientes citas serán con el Betis en Sevilla y el Real Madrid.

Los partidos contra el Oviedo, el Getafe y el Alavés debían servir para ratificar el paso adelante de las semanas anteriores y ser un punto de inflexión a nivel clasificatorio, pero el Girona empató el primero (3-3) y perdió el segundo (2-1) y el tercero puede ser ya un ultimátum.

Los atacantes Bryan Gil y Thomas Lemar podrían ser titulares en detrimento de Viktor Tsygankov y Joel Roca. El mediapunta colombiano Yáser Asprilla, fichaje más caro de la historia del club, ya suma dos jornadas seguidas sin minutos.

El portero Juan Carlos Martín, los defensas Alejandro Francés y David López y el centrocampista Donny van de Beek siguen de baja por lesión.

La fragilidad del Girona contrasta con la solidez del Deportivo Alavés, si bien tiene pendiente cambiar los resultados lejos de su feudo, donde solo ha ganado un partido, en San Mamés.

Una victoria albiazul colocaría a los vitorianos en puestos europeos, después de una inicio sorprendente del equipo del ‘Chacho’ Coudet, caracterizado por su presión y posesión de balón.

Coudet no podrá contar con el argentino Lucas Boyé por sanción y deberá elegir quién acompañará a Toni Martínez en la punta de lanza, Mariano Díaz o Jon Guridi.

Las ausencias en defensa, con Jon Pacheco, lesionado, y Facundo Garcés, sancionado, mantendrá una línea como la de los últimos encuentros con Yusi y Jonny Otto en las bandas y Nahuel Tenaglia y Víctor Parada en el eje de la defensa.

Antonio Blanco es un fijo en el centro del campo y la duda es quién será su acompañante, Pablo Ibáñez o Denis Suárez. La bandas las podrían ocupar Abde Rebbach y Calebe Gonçalves.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Bryan Gil, Ounahi, Joel Roca; y Vanat.

Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Parada, Yusi; Blanco, Denis; Calebe, Rebbach, Toni Martínez; y Mariano.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité Cántabro).

Puestos: Girona (20º, 7 puntos); Alavés (8º, 15 puntos).

El dato: El Girona solo ha sumado cuatro victorias en sus últimos 30 partidos de LaLiga EA Sports, con un balance de 20 puntos de 90 posibles, mientras que el Alavés solo ha ganado un partido fuera de su feudo.

- Míchel: "Es un momento muy delicado, crítico, de mucha necesidad"

- Coudet: "No le veo techo al Alavés”.

Bajas: Alejandro Francés, David López, Juan Carlos Martín y Donny van de Beek por lesión en los locales y Garcés (sanción FIFA) y Boyé (sanción)en los visitantes.