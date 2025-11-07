El sorteo de las eliminatorias europeas y el torneo clasificatorio será el 20 de noviembre

La sede de la FIFA en Zúrich acogerá los sorteos (13.00h CET/12.00 GMT) para definir el recorrido de 22 selecciones, 16 a través de las eliminatorias europeas y otras 6 mediante el torneo clasificatorio, en su intento de participar en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026.

La FIFA sorteará primero el torneo clasificatorio y después las eliminatorias europeas y ambos tendrán lugar tras la finalización de la ventana de noviembre, que confirmará la clasificación de 14 equipos -3 de la CONCACAF y 11 de la UEFA-, que se unirán a las 28 que ya han asegurado el billete.

En las eliminatorias europeas jugarán las 12 segundas de grupo de la fase preliminar y las cuatro mejores ganadoras de grupo de la Liga de Naciones, que no se hayan clasificado directamente.

Las selecciones se distribuirán en cuatro cuadros de cuatro equipos cada uno, que se resolverán con un formato de semifinales y final a partido único. Habrá cabezas de serie, que disputarán las semifinales en casa, y antes de cada final se hará otro sorteo para determinar qué equipo actuará como local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En principio, las semifinales se disputarán el martes 26 de marzo de 2026 y las finales el martes 31 de marzo.

El torneo clasificatorio a su vez constará de dos cuadros. Las dos selecciones con mejor posiciónden la clasificación de la FIFA, que se publicará el día 19, accederán directamente a la final y las otras 4 participantes, ordenadas según su puesto en dicho ránking, jugarán una semifinal previa, a partido único, para pasar a la final.

La selección que ocupe la mejor posición en la clasificación de la FIFA quedará automáticamente encuadrada en la final 1 como equipo A y la segunda en la final 2, también como equipo A.

La FIFA anunciará más adelante las sedes y el calendario del torneo.