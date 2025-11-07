Gabriel Jesús se entrena diez meses después

Gabriel Jesús, de 28 años, se lesionó de gravedad en un partido de FA Cup contra el Manchester United. El delantero tuvo que pasar por el quirófano y ha estado de baja desde entonces, pero empieza a ver la luz al final del túnel.

El atacante se reincorporó esta semana por primera vez a los entrenamientos con el grupo y podría volver a tener minutos con el conjunto 'Gunner' en las próximas semanas.

Con el Arsenal, Gabriel Jesús ha disputado 96 encuentros, marcado 26 tantos y repartido 20 asistencias.