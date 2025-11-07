Giuliano se centra “en corregir cosas” para ser “mejor jugador”

“Muy feliz por que me hayan elegido el mejor jugador del mes, pero, obviamente, primero quería agradecer a todo el equipo, que siempre ayudan y sin ellos no sería posible. También agradecerle a la gente, que me eligió”, explicó tras recibir el premio ‘Jugador Cinco Estrellas’ del Atlético de Madrid en el mes de octubre.

“Es un momento muy feliz el que estoy pasando, pero me centro mucho en el día a día, en los entrenamientos, en seguir mejorando cada momento y en cada partido e intentar corregir las cosas que tendría que mejorar para seguir creciendo y ser mejor jugador”, advirtió Giuliano, que ha dado cinco asistencias y ha marcado dos goles en las últimas siete victorias del conjunto rojiblanco.

Este sábado aguarda el Levante. “Es un gran rival, que lo está haciendo muy bien. Es un equipo que vamos a tener que estar muy atentos para poder hacerle daño”, avisó.

Y será en el Metropolitano, al lado de su afición. “Siempre están ahí durante los 90 minutos apoyándonos. Que sigan haciendo lo mismo de siempre que están haciendo en estos partidos, que se está demostrando mucho, y siempre sentimos su apoyo incondicional para poder sacar toda nuestra energía y poder llevar los partidos a donde queremos”, apuntó el extremo.

