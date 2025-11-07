Guler, Kenan Yildiz y Calhanoglu lideran la lista de Montella

Montella ha citado a 27 jugadores, entre los que sobresale también la presencia de Aral Simsir, delantero del Midtjylland danés, líder de la Liga Europa, así como el regreso tras casi dos años de Yusuf Sari, del Basaksehir.
La selección otomana se concentrará el lunes en Estambul y el viernes se trasladará a Bursa para preparar el encuentro ante Bulgaria. El lunes 17, tras una sesión preparatoria, se trasladará a Sevilla, donde se enfrentará a España en el estadio de La Cartuja el martes (20.45).
Turquía ocupa la segunda posición del grupo E con nueve puntos, a tres de España, con la que cayó derrotada por 0-6 en la ida, disputada el 7 de septiembre en Konya.
- Porteros: Altay Bayindir (Manchester United/ING), Mert Günok (Besiktas), Muhammed Sengezer (Basaksehir), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
- Defensas: Abdulkerim Bardakci, Eren Elmah (Galatasaray), Caglar Soyuncu, Mert Muldur (Fenerbahce), Emirhan Topcu (Besiktas), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli/KSA), Samet Akaydin (Rizespor), Zeki Celik (Roma/ITA)
- Medios: Atakan Karazor (Sturrgart/GER), Hakan Calhanoglu (Inter Milan/ITA), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galastasaray), Orkun Kokcu (Besiktas) y Salih Ozcan (Borussia Dortmund).
- Delanteros: Arat Simsir (Midtjylland/DIN), Arda Guler (Real Madrid/ESP), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (Oporto/POR), Irfan Can Kahveci, Kenen Akturkoglu, Oguz Aydin (Fenerbahce), Kenan Yildiz (Juventus/ITA), Yusur Sari (Basaksehir).