Isak vuelve a entrenarse con el Liverpool

El delantero sueco, que este verano se convirtió en el fichaje más caro de la historia de la Premier League (unos 150 millones de euros), no pudo tener una pretemporada normal al forzar su salida del Newcastle United y necesitó varias semanas para acercarse a su estado de forma óptimo, pero cuando más cerca estaba de ello se dañó la ingle y tuvo que parar.

Isak no pudo estar en las derrotas contra Brentford y Crystal Palace ni en las victorias contra Aston Villa y Real Madrid.

"Va a entrenar hoy por primera vez con el equipo tras tres semanas fuera", confirmó Arne Slot en rueda de prensa. "Hace tres semanas dije que su pretemporada había acabado, así que ahora es tiempo de ver dónde está. Ahora tengo que volver a esas palabras porque si estás tres semanas en rehabilitación, eso no te devuelve al lugar donde estabas hace tres semanas. Aunque nuestro equipo ha hecho un gran trabajo, no puedes comparar tres semanas en rehabilitación con jugar partidos o entrenar con el grupo. Le tenemos que dar algo de tiempo", agregó Slot.

El sueco podría volver a tener minutos este domingo contra el Manchester City en el Etihad Stadium.

