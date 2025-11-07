James Rodríguez y Luis Díaz liderarán a Colombia frente a Nueva Zelanda y Australia

Bogotá, 7 nov (EFE).- El creativo James Rodríguez, del club mexicano León, y el extremo Luis Díaz, del Bayern Munich, lideran la lista de 26 jugadores de la selección colombiana para enfrentar en Estados Unidos el 15 de noviembre a Nueva Zelanda y tres días después a Australia, dos amistosos que servirán de preparación para el Mundial de 2026.