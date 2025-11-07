Joan García y Eric Garcia, con máscara, completan el entrenamiento en el Spotify Camp Nou

El jugador de Martorell, que sufrió una fractura nasal tras un golpe en los últimos minutos del empate ante el Brujas (3-3) en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, participó en la sesión que el club catalán organizó como preparación para el regreso del público a su estadio, previsto para finales de noviembre: el 22 de noviembre ante el Athletic Club o el 29 frente al Alavés.

Por su parte, Joan García, en la fase final de recuperación tras la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda sufrida en la última jugada del partido de LaLiga ante el Oviedo el 25 de septiembre, completó también la sesión, que supuso el regreso de la afición azulgrana al Spotify Camp Nou 893 días después del último partido.

Además de los españoles, Andreas Christensen, ausente en el último duelo de la Liga de Campeones por problemas físicos, se ejercitó con el grupo en una sesión que incluyó rondos de calentamiento, posesiones, minipartidos y disparos a portería, a dos días de visitar al Celta de Vigo en el estadio Abanca-Balaídos, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA SPORTS.

Marc-André ter Stegen, que se sometió a una intervención quirúrgica por problemas lumbares a finales de julio, realizó parte del trabajo específico con los porteros, pero posteriormente se marchó para continuar con su recuperación en solitario.

Sin Pablo Páez Gavira 'Gavi', Pedri ni Raphinha —estos últimos presentes solo para la foto grupal antes de seguir con sus procesos de recuperación—, Jules Koundé, que disputó el partido completo en Brujas, tampoco participó en la sesión en el Spotify Camp Nou.