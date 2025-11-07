07 de noviembre de 2025 - 07:50
Lamine Yamal, Huijsen, Fabián y Fermín regresan a una lista con Fornals como gran novedad
Madrid, 7 nov (EFE).- El regreso de Lamine Yamal, Dean Huijsen, Fabián Ruiz y Fermín López junto a la llamada a Pablo Fornals, son las novedades en España de la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para medirse a Georgia y Turquía en los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026.
La selección española se enfrentará a Georgia el sábado 15 de noviembre en Tiflis y, tres días después, el martes 18, recibirá a Turquía en La Cartuja de Sevilla. Ambos encuentros se disputarás a las 20:45 horas.
La lista de España para las dos últimas jornadas de clasificación al Mundial 2026 la integran: