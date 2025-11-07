Lamine Yamal, mejor gol de la jornada; Merino y MacAllister en el once

La diana de Lamine Yamal, tras una brillante acción personal y un sutil remate cruzado tras hacer la pared con Fermín López, fue elegida por delante de la de Phil Foden (City) ante el Borussia Dortmund, la de Dan Burn (Newcastle ante el Athletic) y la de Lazar Samardzic (Atalanta ante el Marsella).

El once de la semana, elegido por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA, está formado esta vez por Manuel Neuer (Bayern Múnich), Derrick Luckassen (Pafos), Robin Kock (Eintracht Fráncfort), Carlos Augusto (Inter), Carlos Forbs (Brujas), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Alexis MacAllister (Liverpool), David Zappacosta (Atalanta), Phil Foden (Manchester City), Victor Osimhen (Galatasaray) y Mikel Merino (Arsenal).