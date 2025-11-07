Laporta: "El Camp Nou es el legado que daremos a las futuras generaciones barcelonistas"

"Es el legado que daremos a las generaciones futuras de barcelonistas que podrán tener estos momentos míticos, podrán crecer en este Spotify Camp Nou, que es una joya arquitectónica y de la cual estamos muy orgullosos porque será el mejor estadio del mundo", ha señalado el presidente del conjunto catalán.

Laporta, que ha atendido a los medios de comunicación después de la sesión preparatoria del primer equipo masculino azulgrana, ha explicado que el entrenamiento a puertas abiertas en el remodelado estadio ha supuesto "una jornada de alegría" y "un retorno al futuro" para el barcelonismo.

El directivo catalán ha explicado que el regreso progresivo al Spotify Camp Nou —primero con un aforo de 27.000 espectadores y más adelante con 45.000— permitirá "cumplir el presupuesto de esta temporada", cifrado en más de 1.000 millones de euros, y que una vez completado el aforo "el estadio triplicará los ingresos que generaba el anterior".

En esta línea, el dirigente azulgrana ha reiterado que el club catalán trabaja para obtener "lo antes posible" la licencia de ocupación parcial (fase 1B), que permitiría albergar 45.000 espectadores y disputar el primer partido oficial en el nuevo recinto, previsto para finales de noviembre: el día 22 ante el Athletic Club o el 29 frente al Alavés.

Laporta también ha asegurado que el objetivo del club es "volver a casa cuanto antes" y que la posibilidad de disputar partidos de la Liga de Campeones en el Spotify Camp Nou esta misma temporada está sobre la mesa.

"Hemos iniciado gestiones con la UEFA para que, si estamos a tiempo, podamos jugar parte de la liguilla aquí. Hay un diálogo constructivo y somos optimistas", ha asegurado el presidente del FC Barcelona, que al mismo tiempo ha reconocido que la comunicación con el organismo que rige el fútbol europeo es "buena".

Laporta ha revelado además que los ocho futbolistas (Pau Cubarsí, Fermín López, Joan García, Marc Bernal, Roony Bardaghji, Marc Casadó, Gerard Martín y Dani Olmo), quedaron "impresionados" al pisar por primera vez el nuevo estadio.

"Algunos no habían estado nunca en el Camp Nou y se les notaba la emoción. Los que ya habían jugado aquí estaban deseando volver. Con el apoyo de la afición, este estadio puede ser determinante para los jugadores", ha señalado.

Por último, el presidente del FC Barcelona ha dejado abierta la puerta a un homenaje a Leo Messi cuando el estadio esté completamente terminado, en 2026. "Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105.000 espectadores. Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente", ha concluido.