Liga chilena afronta recta final solo con cupos internacionales y descenso por definir

Los cruzados, segundos de la tabla con 48 enteros, puntea como candidato para quedarse con un puesto a la próxima Libertadores –en la que no compite desde 2022–, ocupando una plaza que da acceso a la fase de grupos.

El equipo universitario defenderá sus posibilidades este sábado en su visita al decimosegundo La Serena, luego de haber cedido terreno la jornada pasada ante su perseguidor O’Higgins, tercero y a un solo punto de distancia.

Los rancagüinos se encuentran en la plaza que da acceso a la fase previa de la Libertadores y juagarán en casa ante el décimo Ñublense, que con 30 puntos ya no tiene opciones de entrar en la pelea por la clasificación continental.

La ventaja de ambos clubes, sin embargo, es muy corta y el pelotón que se encuentra en la zona de avance a la Copa Sudamericana tiene cuatro fechas por delante para intentar desbancarlos.

El máximo aspirante es Universidad de Chile –cuarto con 45 unidades– que se catapultó a esa posición con el triunfo del miércoles en su partido pendiente ante Everton y con el cual desplazó a Palestino, que tiene la misma cantidad de puntos.

Los árabes enfrentan una jornada difícil al recibir al campeón chileno Coquimbo, líder de la tabla con 65 enteros, mientras que la U de Chile será local este domingo ante el decimocuarto Deportes Limache, que con 22 unidades lucha por evadir el descenso.

En la sexta plaza está Cobresal, con 44 puntos, que también jugará de local frente al decimotercero Everton y en la séptima aparece Audax Italiano con 43 enteros, que visitará al noveno Huachipato.

Los acereros suman 35 puntos y conservan opciones de disputar un lugar continental en la liga, pero además tienen la posibilidad de lograr un cupo en la fase previa de la próxima Libertadores si se coronan campeones de la Copa Chile.

Al acecho de los itálicos se encuentra Colo Colo –octavo con 38 unidades– que necesita un esprint final de triunfos para salvar la pésima campaña de su aniversario con un boleto, y que este sábado visita a uno de los colistas Unión Española.

Los albos, no obstante, tienen a su favor que entre los partidos que le quedan hay dos rivales directos que están en puestos de clasificación interncional.

Los hispánicos están decimoquintos con 21 puntos y conservan la posibilidad de mantener la categoría, mientras que Deportes Iquique –último con 15 puntos– necesita de una hazaña para salvarse.

Los Dragones Celestes abren la fecha urgidos de ganar a domicilio ante el undécimo Unión La Calera, pero dependen de los resultados de otros rivales para no descender.