Maresca bromea con Estêvão: "Se quejaba del frío y le he dicho que espere a diciembre"

"Está tratando de adaptarse a Inglaterra. Se quejaba de que hacía frío la semana pasada y era octubre. Le he dicho que espere a diciembre y a enero porque todavía hacer calor", expresó el italiano en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Wolverhampton Wanderers, colista con solo dos puntos en diez jornadas.

El brasileño, que se convirtió en el jugador más joven en marcar en la Liga de Campeones con el Chelsea al anotar con 18 años y 181 días ante el Ajax, de penalti, y que también vio puerta en el empate del miércoles ante el Qarabag, llegó este verano procedente del Palmeiras por 34 millones de euros.

Internacional con Brasil, Estêvão también se ha estrenado en la Premier League, al marcar el gol de la victoria contra el Liverpool en la séptima jornada.