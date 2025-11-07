Mascherano dice que le pareció "muy raro" que la MLS entrara a sancionar a Luis Suárez

"Me pareció muy raro porque es una jugada que fue revisada en su momento en el VAR en tiempo real y no sugirió ninguna sanción de parte ni del arbitro ni del VAR", afirmó Mascherano a los medios en la víspera del tercer y decisivo encuentro de octavos de final de la MLS Cup.

El Inter Miami recibe este sábado al Nashville tras haber comenzado la serie con victoria en Miami por 3-1 y haber perdido el pasado fin de semana por 2-1 en Tennessee.

Suárez no estará disponible para este tercer encuentro, debido a que la MLS le suspendió por un partido por propinar una patada a un defensa rival en el encuentro de Nashville.

"Aceptamos y respetamos la decisión", zanjó Mascherano sobre el incidente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En lo relativo al encuentro, el entrenador dijo que espera lo mismo que en los últimos partidos, con un Nashville "duro e intenso", aunque recordó que el Inter Miami ha estado a menudo a la altura en este tipo de encuentros en los que solo vale ganar.

"El equipo cada vez que ha tenido una situación como esta de clasificación ha dado la cara", indicó.

También tuvo palabras hacia su nuevo compañero en los banquillos de la MLS, Gerardo 'Tata' Martino, quien fichó esta semana por el Atlanta United.

Mascherano estuvo a las ordenes de Martino tanto en el FC Barcelona como en la selección argentina y fue su sucesor en el banquillo del Inter Miami al término de la pasada temporada.

Su regreso "eleva el nivel de la liga", destacó.