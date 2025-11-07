Nico González y Musso, con el grupo; Le Normand, única ausencia

Nico se perdió el último choque ante el Union Saint Gilloise, a causa de un golpe sufrido el pasado sábado ante el Sevilla, mientras que Musso ha permanecido fuera de competición en los dos duelos más recientes debido a una faringoamigdalitis.

Ambos se sumaron este viernes por la tarde al trabajo con el grupo, por lo que probablemente entrarán en la convocatoria de Diego Simeone para el encuentro de este sábado en el Metropolitano.

La única ausencia del entrenamiento fue Le Normand, por la lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda sufrida en el último partido frente al Union Saint Gilloise.