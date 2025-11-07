Paolo Vanoli, nuevo entrenador de la 'Fiore'

"El Fiorentina anuncia que Paolo Vanoli es el nuevo entrenador del primer equipo. El nuevo entrenador de la Fiorentina dirigirá su primer entrenamiento esta tarde en el Viola Park", informó el club en un comunicado.

Vanoli, de 53 años, hereda el banquillo de Stefano Pioli, destituido tras 10 jornadas de Serie A sin ganar que colocan al equipo 'Viola' colista.

La 'Fiore' empató este jueves en Liga Conferencia ante el Mainz 05 alemán, con Daniele Galloppa, entrenador del filial, como encargado de forma interina.

Vanoli ha sido primer entrenador del Spartak de Moscú, donde ganó la Copa de Rusia (2021-22), del Venecia y más recientemente del Torino, etapa que terminó al final de la pasada campaña.

Además, fue entrenador de la selección italiana sub18 y sub19, aunque cuenta con más experiencia como asistente. Militó en los cuerpos técnicos de la selección italiana sub17, de la sub19, y como asistente de Antonio Conte en la absoluta, en el Inter de Milán y en el Chelsea, con el que ganó la FA Cup.

Vanoli debutará este domingo 9 de noviembre, en el duelo de Serie A ante el Génova, equipo en el que curiosamente debutará también como nuevo entrenador del equipo el italiano Daniele De Rossi tras el despido del francés Patrick Vieira.