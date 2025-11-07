Perú necesita sumar más jugadores en las principales ligas del mundo, señala seleccionador

"Hay una realidad que tenemos que asumir y ser conscientes. No alcanza con el universo (actual) de jugadores en el extranjero. Esa es la realidad, aunque a alguno le puede doler. Necesitamos volver a incrementar ese número de jugadores que lleguen a ligas como las que ha jugado Paolo Guerrero", dijo Barreto en rueda de prensa.

El técnico manifestó el "respeto y admiración absoluta" a Guerrero, que jugó en el Bayern de Múnich y el Hamburgo alemanes, así como en los brasileños Corinthians, Flamengo e Internacional, además de en Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Barreto consideró que la selección debe ser ahora "un potenciador de jugadores con talento que pueden jugar en el extranjero. Perú necesita sumar esa cantidad de jugadores para poder estar en mejores condiciones de cara al 2027", aseveró.

En ese sentido, el seleccionador anticipó que en los próximos amistosos ante Rusia y Chile, del 14 y 18 de noviembre, respectivamente, en territorio ruso, tratará de continuar lo "sembrado" en el anterior amistoso frente a Chile, donde la Blanquirroja perdió por 2-1.

"Contra Chile logramos sembrar y conseguimos con creces el objetivo. (...) En estos momentos de transición hay otras cosas igual de importantes (que el resultado), entre ellas construir una estructura que permita que aquellos jugadores con proyección y talento que han hecho méritos para estar en la selección, puedan destacar de la mejor manera", dijo Barreto.

El entrenador apuntó a continuar "puliendo, abonando y echando luz" a ese planteamiento en los siguientes partidos "para que siga funcionando".

Respecto a Rusia, Barreto indicó que "es un equipazo", al recordar que "viene invicto desde hace tres años" y que "hace poquito le ganó a Bolivia, que llegaba con toda la ilusión de que va a jugar el repechaje (para el Mundial), y le ganó 3-". Es un equipo durísimo, y nosotros tenemos por delante 24 o 30 horas de viaje", añadió.

La convocatoria para enfrentar a Rusia y Chile destaca por la ausencia de los nombres más conocidos de la selección peruana y la inclusión de nuevas caras, algunos de ellos citados por primera vez, como el defensa del Núremberg alemán Fabio Gruber.

"Hay varios chicos que se están sumando a este viaje no porque yo regale nada, pero se merecen una oportunidad de acompañarnos", apuntó Barreto.

En el caso de Gruber, el técnico dijo que "es un chico joven que viene haciéndolo muy bien en la Bundesliga 2, y seguramente va a tener minutos", pues elogió que hace tres semanas viajase a Lima para obtener sus documentos peruanos lo que demostró su "predisposición y ganas de estar".

"La selección es un lugar de privilegio en el que tienes que llegar por los méritos que has hecho. Es un premio importante para un profesional. Los 19 goles que ha hecho Johnny Vidales no son casualidad ni solo olfato y capacidad goleadora. Hay mucho esfuerzo y profesionalismo detrás. Está con unas ganas bárbaras. Es una motivación para todos", resaltó Barreto.

"También Carlos Cabello ha tenido una muy buena temporada y se ha ganado su oportunidad", agregó el técnico, al indicar que todos van a tener minutos en estos partidos.