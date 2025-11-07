Raspadori, convocado para los partidos clave de Italia

El jugador rojiblanco, fijo en las convocatorias de la 'Azzurra', será uno de los encargados de liderar el ataque italiano en el viaje a Moldavia y en el último duelo ante Noruega, líder del grupo, en San Siro.

Italia, que tiene asegurada al menos su presencia en la repesca, mantiene también la remota posibilidad de acabar primera de grupo y certificar su clasificación de manera directa a una cita mundialista que no disputa desde 2014.

Tiene que ganar los dos partidos goleando en ambos para superar la diferencia de goles (Noruega +26, Italia +10) o esperar el tropiezo de la selección de Erling Haaland ante Estonia y ganar en el duelo decisivo entre ambas selecciones en San Siro.

La principal novedad en la lista de Gattuso es la presencia de Elia Caprile, portero del Caglairi que recibió la primera convocatoria en la absoluta. En su defecto, se quedó fuera Michele di Gregorio, meta del Juventus Turín.

