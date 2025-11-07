Ryanair no reembolsó los vuelos a Austria al héroe de los acuchillamientos de Inglaterra

Stephen Crean, que se enfrentó con sus propias manos al atacante del tren, tenía planeado viajar esta semana a Austria para presenciar el partido de Europa League entre el Sturm Graz y el Forest, pero las heridas en la cabeza, manos y espalda no le permitieron viajar.

Crean, aficionado de 61 años del Forest, estaba viajando a casa después del Forest-Manchester United en el momento del ataque y se enfrentó al agresor para tratar de socorrer al resto de víctimas.

Sin embargo, al pedir el reembolso de los vuelos a Ryanair, esta se lo ha negado y le ha recriminado que no contratara un seguro de vuelo, según el "Nottinghamshire Live".

La familia de Crean lanzó un programa de donaciones para costear sus gastos médicos, con un objetivo de reunir 500 libras, pero en pocas horas alcanzó las 45 000 libras, incluyendo 10 000 procedentes del Nottingham Forest, que además le ha recompensado con un abono de temporada para el año que viene y la posibilidad de viajar con los jugadores a un partido europeo.

