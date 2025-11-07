Simeone: “Julián es uno de los mejores, lo tenemos nosotros y lo tenemos que cuidar”

‘La Araña’ no aparece entre los 22 nominados a mejor delantero del año en los premios ‘The Best’ de la FIFA. “No soy yo el que termina tomando decisiones de si está o no está. Es un futbolista importantísimo, seguramente uno de los mejores delanteros del mundo, lo tenemos nosotros, lo tenemos que cuidar y ojalá nos siga dando lo que nos está dando, que es un montón”, expresó el técnico en rueda de prensa antes del entrenamiento.

Este sábado será de nuevo el líder ofensivo del Atlético contra el Levante. “Es un equipo que trabaja bien en la parte defensiva, de visitante ha sacado partidos importantes, delante tiene que gente muy rápida de mitad de cancha hacia adelante y no me imagino otro partido como hemos visto en sus visitas fuera de su estadio. Tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, advirtió Simeone.

“La Champions y LaLiga te van marcando que no hay partidos simples. Está claro. Está en la mentalidad de cada equipo cómo juega su partido. Ya lo vimos en la Champions en la última semana, con el Brujas con el Barcelona y el Qarabag con el Chelsea haciendo grandes partidos, con el Villarreal sufriendo fuera de su casa (ante el Pafos)…”, repasó.

“El fútbol es maravilloso por esto, porque te encuentras con dificultades. Aquellos equipos que logran ser estables a nivel mental, está claro que son más fuertes que los demás”, proclamó el entrenador argentino.

También destacó la contribución de los jugadores de su equipo desde el banquillo: “Habla muy bien de la preparación que tienen ellos a nivel mental, sobre todo, que es la parte más importante de los chicos que no les toca empezar los partidos y ojalá podamos seguir sosteniéndolo, porque para nosotros, sin ninguna duda, el equipo somos todos”.

El manejo de los futbolistas con menos minutos “es parte de la gestión que los entrenadores” necesitan tener en su labor: "Está claro que los chicos juegan al fútbol y jugar al fútbol no es ser suplentes, sino jugar. Tienen siempre la necesidad de querer jugar, es lógico y así tiene que ser, pero está claro que cuando uno llega a un equipo no firma un contrato para decir ‘voy a jugar de titular siempre’, sino vengo a ayudar a un equipo o un club a crecer y mejorar”.

“Y, para eso, necesitamos a todos. Cuanta más gente involucrada tengamos, es mejor. Después, los enojos, los enfados, existirán, seguirán existiendo y han existido siempre. Está en el respeto que cada uno de aquellos que lo han hecho tengan sobre sus entrenadores y, sobre todo, su club”, apuntó.

Uno de los futbolistas con menos protagonismo, apenas 37 minutos, es Marc Pubill. “Seguramente, en el momento que lo necesitemos tiraremos de él. Está preparado en cuanto a su trabajo diario, su compromiso en los entrenamientos, no ha participado mucho, ha entrado en un partido determinante como el Rayo Vallecano (3-2), cuando perdíamos 2-1, y lo hizo muy bien, con mucha tranquilidad y pudimos sacar ese partido”.

“Y ese encuentro fue muy importante para este proceso que estamos atravesando ahora. No me olvido, tengo el respeto a su trabajo y espero que, cuando le toque jugar, lo haga en consecuencia de cómo está trabajando”, agregó.

En la defensa está consolidado David Hancko, ya sea como lateral o como central. “En las dos facetas lo puede hacer muy bien. De lateral juega en su selección, de central lo ha hecho casi siempre en su equipo anterior. Puede ser tercer central muchas veces cuando le toca jugar con cinco para defender o para atacar. Aporta muchas cosas”, explicó.

Simeone, por otro lado, también fue preguntado por el chileno Iván Zamorano, compañero suyo en el Inter en el inicio de los años 2000. “Grandísimo recuerdo de Iván compañero. La verdad que una bestia, por trabajo, por esfuerzo, por gol, por persona y por todo lo que vi como futbolista. Y siempre un gran recuerdo de esa etapa con él”, dijo.