Tuchel: "Bellingham vuelve como '10' porque es su mejor posición"

"Jude viene como número 10 porque es su mejor posición. Tiene la capacidad de llegar y marcar goles. Puede parecer fácil, pero es una cualidad sobresaliente. Vamos a tratar de encontrar ese espacio para él para que llegue y marque goles", expresó este viernes tras dar la lista para los partidos contra Serbia el próximo 13 de noviembre y frente a Albania tres días después.

"Creo que no es una sorpresa para él competir en esa posición. Lo sabe que yo le quiero ahí porque desde ese lugar encuentra posiciones de número 9. Tiene hambre y determinación de anotar, que es lo que vemos en el Real Madrid y con suerte, también lo veremos para nosotros", añadió.

El jugador del Real Madrid se había perdido las dos últimas convocatorias de Thomas Tuchel, una en septiembre cuando aún se estaba recuperando de la cirugía en el hombre y otra el mes pasado por decisión del alemán.

El centrocampista ha anotado tres goles y ha dado una asistencia en los últimos cuatro encuentros con el conjunto blanco.

Sobre Phil Foden, del Manchester City, que también vuelve a la lista, expresó que no lo ve como extremo: "Lo principal de él es que tiene un papel importante en el centro del campo y ya no lo veo como extremos. Ya hemos hablado con él y es un mezcla de número nueve y un diez".