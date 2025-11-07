Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, es hincha del Arsenal

"Soy hincha del Arsenal", señaló el demócrata de 34 años nacido en Uganda, tras ser preguntado por un periodista de Sky News a qué equipo de fútbol seguía en una rueda de prensa este miércoles.
Mamdani tiene algunos tuits antiguos que indican su pasión por el fútbol y por el Arsenal, equipo londinense que encabeza la liga inglesa.
Uno de los primeros tuits de Mamdani sobre el Arsenal data de 2011, cuando un doblete del exdelantero neerlandés Robin van Persie le dio al Arsenal una victoria por 2-1 sobre el equipo alemán Borussia Dortmund.
"¿Quién necesita a Batman teniendo a Robin?", escribió entonces el ahora político progresista.
En sus redes, Mamdani también dijo que desde 2012 es accionista del Real Oviedo, club de la Primera División de fútbol de España.
"Acabo de comprar una acción, ¿posiblemente soy el primer accionista del Real Oviedo con sede en Maine?", escribió en noviembre de 2012 Mamdani, entonces de 21 años, en sus redes.