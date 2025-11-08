0-0. El Como se atasca ante el Cagliari

El Como sumó su segundo empate consecutivo tras el gran punto cosechado en el Diego Armando Maradona ante el Nápoles. En ese partido, falló Álvaro Morata desde los once metros portando el brazalete de capitán. Repitió como líder del equipo el internacional español y aunque no falló desde los once metros, gozó de la ocasión más clara del duelo en la segunda mitad.

En un saque de esquina, se quedó en el corazón del área con un balón que llegó muy rápido, tanto que no le dio tiempo de dirigir su disparo y Caprile, meta del Cagliari que recibió su primera llamada con la absoluta italiana, paró a bocajarro.

Antes, el Cagliari llegó a adelantarse en el marcador gracias a un gol en propia meta del español Álex Valle, que en un intento de evitar un centro lateral desvió la trayectoria hacia su puerta.

Lo intentó de todas las maneras el argentino Nico Paz, de nuevo muy perseguido. Sus mejores opciones fueron desde fuera del área, con su pierna diestra, la menos hábil.

El empate deja al Como con 18 puntos, virtualmente séptimo a la espera del resto de partidos. El Cagliari, por su parte, se queda décimo cuarto con 10 unidades, 4 de ventaja respecto al descenso que marca el Génova con 6.