1-1. Konigsdorffer amarga al Dortmund en el minuto 97

Se las prometía felices el equipo dirigido por Niko Kovac, que estuvo a un paso de ser uno de los mayores beneficiados de la jornada. La derrota del Leipzig ante el Hoffenheim (3-1), y el empate del Bayern contra el Unión Berlín (2-2), colocó durante media hora al conjunto de la cuenta del Ruhr en la segunda posición.

Soñó durante ese tiempo gracias a un tanto en el minuto 64 de Carney Chukwuemeka, que con una volea a la media vuelta tras una asistencia acrobática de Nico Schlotterbeck, firmó el 0-1 y su primer tanto en la Bundesliga.

El centrocampista británico desniveló un choque igualado en el que el Hamburgo gozó de su mejor ocasión con un cabezazo al filo del descanso de Nicolás Capaldo. El argentino estrelló el balón contra el larguero de la portería defendida por Gregor Kobel y el Hamburgo tuvo que esperar hasta el último suspiro para dar en la diana.

Fue Konigsdorffer, casi en la última jugada, quien se encargó de apagar la alegría de los jugadores del Dortmund. Conectó un certero cabezazo tras un centro de Miro Muheim y el Hamburgo sumó un punto importante en su lucha por no perder la categoría. Y, ya de paso, frenó al equipo de Kovac, que se quedó en la tercera plaza a siete puntos del líder, el Bayern Múnich.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

1 - Hamburgo: Daniel Fernandes; Nicolas Capaldo (Fabio Balde, m.89), Luka Vuskovic, Jordan Torunarigha (Gilherme Ramos, m.89), Giorgi Gocholeivhvili (William Mikelbrencis, m.74), Albert Sambi Lokonga, Nicolai Remberg, Miro Muheim; Rayan Philippe (Robert Glatzel, m.74), Jean Luc Dompe y Yusuf Poulsen (Ransford Konigsdorffer, m.62).

1 - Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Waldemar Anton, nico Schlotterbeck, Emre Can; Julian Ryerson, Pascal Gross (Marcel Sabitzer, m.90), Jobe Bellingham, Daniel Svensson; Maximilian Beier (Karim Adeyemi, m.66), Carney Chukwuemeka (Felix Nmecha, m.82) y Serhou Guirassy (Aaron Anselmino, mn.90).

Goles: 0-1, m.64: Chukwuemeka; 1-1, m.97: Konigsdorffer

Árbitro: Tobias Reichel. Mostró tarjeta amarilla a Yusuf Poulsen, del Hamburgo y a Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund.o

Incidencias. encuentro correspondiente a la décima jornada de la Bundesliga disputado en el Volksparkstadion de Hamburgo.