1-2. El Sporting se impone ante el Santa Clara en el tiempo de descuento

El Santa Clara logró inaugurar el marcador en el Estádio de São Miguel con un gol en el minuto 5 gracias al delantero brasileño Vinícius Lopes, tras un pase de su compatriota Wendel Costa.

Los 'leones' consiguieron recuperarse en la primera parte y marcaron el empate en el minuto 32 con un cabezazo del portugués 'Pote'.

El delantero colombiano Luis Suárez intentó aumentar el marcador sin éxito. Sí lo logró Hjulmand en el minuto 94.

Con este resultado, el Sporting permanece segundo en la clasificación de la Liga lusa con 28 puntos, por detrás del Oporto, líder con la misma puntuación y que jugará este domingo contra el Famalicão.

El Benfica, que mañana se enfrentará al Casa Pia, va tercero con 24 puntos.

El Santa Clara, en 11ª posición, acumula 11 puntos.

Esta jornada, el Estoril Praia se impuso ante el Arouca (4-3), el Alverca y el Rio Ave empataron 1-1 y el Tondela cayó ante el Vitória de Guimarães (0-1).