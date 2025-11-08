2-0. El Everton vuelve a ganar a costa del Fulham

El senegalés, exjugador del París Saint-Germain, aprovechó un rechace en el área tras un cabezazo al larguero del defensa James Tarkowski para adelantar a los suyos, que llegaban después de empatar contra el Sunderland y perder frente a Tottenham y Manchester City en las tres jornadas anteriores.

Antes del gol, Thierno Barry, que cuajó una gran actuación, y Tarkowski habían enviado el balón a la red, pero ambos tantos fueron anulados por fuera de juego.

En el inicio de la segunda mitad, Kieran Dewsbury-Hall batió a Bernd Leno, pero su gol también fue anulado por posición antirreglamentaria.

El Fulham, que sumó su quinta derrota consecutiva como visitante en la Premier, vio como a nueves minutos para el final, Dewsbury-Hall puso un córner entre el primer palo y el punto de penalti para que Keane superara a la defensa visitante y con un soberbio cabezazo sentenciara el encuentro.

Los de David Moyes suman tres puntos fundamentales para alejarse del descenso y acercarse a los puestos europeos, mientras que el Fulham sigue en la parte baja de la clasificación.