2-1. Brenner envía al Cincinnati a las semifinales del Este

En el tercer partido de esta serie de 'playoffs' al mejor de tres partidos, Jacen Russell Rowe dio ventaja al Crew con un golazo tras una jugada de tres toques empezada por el portero y terminada con asistencia del argentino Andrés Herrera.
Era el minuto 63 y el Cincinnati estaba contra las cuerdas, pero su reacción no tardó. En el 67, el brasileño Evander dio a Brenner la asistencia para el gol del 1-1.
Y en el 86, cuando los dos equipos veían acercarse la tanda de penaltis, Brenner completó su doblete para dar el pase de ronda al Cincinnati.
El equipo de Pat Noonan espera contendor entre Inter Miami y Nashville.
