3-0. El Marsella se pone líder

El conjunto del italiano Roberto de Zerbi logró aparcar el revés encajado en la Liga de Campeones, superado el miércoles ante el Atalanta en el tramo final. Un mazazo que ha dejado de lado en el regreso a la competición doméstica donde ha recuperado la estabilidad y está asentado en la parte alta. Ya lleva tres partidos sin ganar y después de vencer al Angers el pasado fin de semana acumula dos triunfos seguidos que le han llevado a la cima, para presionar al campeón, en una de sus salidas más difíciles.

El cuadro marsellés sentenció el triunfo en la primara parte ante un adversario dañado por los marcadores y que salió del Velodrome con cinco partidos sin ganar.

Fue en un saque de falta directo , en un golpe franco, cuando el inglés Anges Gomes abrió el marcador que amplió, de penalti, su compatriota MAson Greenwood, de penalti, a la media hora, por una falta dentro del área de KEnny Lala.

Sin que el Brest inquietara a la vuelta de vestuarios, el Marsella redondeó la victoria en el tramo fianl del encuentro con el gol del gabonés Pierre Emerick Aubameyang a pase de Matthew O'Riley.

El Marsella se sitúa en la parte alta con un punto de ventaja sobre el Paris Saint Germain y tres sobre el Lens.