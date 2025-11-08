3-2. El West Ham remonta al Burnley, pero sigue en descenso

Los de Nuno Espírito Santo, que suman también su segunda victoria al frente del equipo, vieron cómo el partido se les ponía cuesta arriba cuando un centro de Loum Tchaouna fue rematado por Flemming en el minuto 35 para adelantar a los suyos.

El West Ham reaccionó y, en el tiempo de descuento de la primera parte, Crysencio Summerville remató a puerta y tras rebotar en un defensa, el balón quedó franco para Wilson, que marcó de cabeza a portería vacía.

Tras la reanudación, ambos equipos buscaron el tanto de la victoria, que no llegó hasta el minuto 77, cuando un remate del brasileño Lucas Paquetá fue detenido por Martin Dúbravka, pero el rechace lo aprovechó Soucek para empujar el balón con el pecho.

Los 'Hammers' ampliaron la ventaja a tres minutos para el final por medio de Walker-Peters, que recogió un rebote en el área.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el último segundo del partido, Josh Cullen redujo distancias, pero justo entonces el árbitro señaló el final.

Con esta victoria, el conjunto londinense iguala al Burnley con diez puntos, pero se mantiene en descenso por la diferencia de goles.