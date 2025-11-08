Alaba entrena por segundo día consecutivo con el grupo y confirma su recuperación

El defensa podría volver a la convocatoria para el partido de este domingo contra el Rayo Vallecano (16:15 horas CET, -1 GMT) para la 12ª Jornada de LaLiga EA Sports en la que el Real Madrid defenderá los cinco puntos de ventaja sobre el FC Barcelona.

Sin Alaba en la lista de bajas, Xabi Alonso no pudo contar con Dani Carvajal, quien se sometió a una artroscopia en al rodilla derecha; Franco Masantauono, con pubalgia; Antonio Rüdiger, rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda; y Aurelien Tchouaméni debido a una “lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda” que sufrió tras la derrota en Liverpool (1-0).

Ninguno estuvo presente sobre el césped en los campos 1 y 2 de la Ciudad Deportiva de Valdebebas este sábado, en el último entrenamiento antes de visitar al Rayo Vallecano.

Sesión en la que, durante los 15 minutos abiertos a la prensa, los futbolistas llevaron a cabo un ejercicio de calentamiento con balón y, posteriormente, de circulación divididos en tres equipos y que contó con la participación de Xabi Alonso como uno más de la primera plantilla.

Completó así el Real Madrid la preparación de su próximo partido, tras la derrota en Anfield (1-0) que reavivó las dudas, que había apaciguado la victoria 2-1 en el clásico ante el FC Barcelona, respecto al rendimiento de los de Xabi Alonso esta temporada en los partidos grandes.