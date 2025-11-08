Alaba vuelve a una convocatoria sin Tchouaméni

Alaba se lesionó en el sóleo de la pierna derecha, tras disputar la primera parte del partido del 19 de octubre ante el Getafe y vive una temporada de poco protagonismo en el Real Madrid, con el que suma 55 minutos en Liga -en dos partidos- y 90 en Liga de Campeones, tras ser titular y completar el partido ante el Kairat Almaty.

Sale Alaba de una lista de bajas para Xabi Alonso que la forman: Dani Carvajal, quien se sometió a una artroscopia en al rodilla derecha; Franco Masantauono, con pubalgia; Antonio Rüdiger, rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda; y Aurelien Tchouaméni debido a una “lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda” que sufrió tras la derrota en Liverpool (1-0).

De ellos, el que más cerca está de volver es Rüdiger, quien apura para estar de vuelta tras el parón de selecciones, cuando el Real Madrid visite al Elche el 23 de noviembre.

La lista de convocados del Real Madrid para la 12ª Jornada de LaLiga EA Sports contra el Rayo Vallecano la forman:

Defensas: Militao, Alaba, Trent, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Ferlan Mendy y Huijsen.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler y Ceballos.

Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.