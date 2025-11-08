Álvaro Rodríguez: “Todos hubiéramos firmado tener los puntos que tenemos ahora”

El conjunto ilicitano suma 15 puntos en las 12 jornadas disputadas del campeonato, si bien solo ha podido lograr dos de los últimos quince en juego.

“El balance para mí es buenísimo. Estamos jugando bien y la gente nos quiere, pero es verdad que ha habido partidos en los que podíamos haber sumado más, y eso hay que tenerlo en la cabeza para mejorar”, comentó el ariete en rueda de prensa.

“El año pasado, en el Getafe, llegamos al parón de Navidad con 15 puntos. Tener ahora 15 es de valorar. Desde el año pasado he aprendido a valorar estas cosas”, reflexionó el jugador, que anotó esta jornada ante la Real Sociedad su primer gol de la temporada.

“Estoy contento. Ese gol me sirve de mucho para coger confianza de cara a portería. Ahora tenemos un parón de selecciones y trabajaremos a tope para preparar los próximos partidos con ilusión y alegría”, explicó Álvaro Rodríguez.

El delantero, que fichó este verano por cuatro temporadas procedente del Real Madrid, se mostró agradecido a “toda la gente del Elche” por el apoyo que ha recibido desde su llegada al club y aseguró que es un “orgullo” compartir delantera con jugadores de la talla de Rafa Mir y André da Silva.

“Aprendo mucho de ellos, porque soy joven y tengo una carrera por delante. La competencia es sana. A todo el mundo le gustaría jugar todos los partidos, pero eso es algo que no puedo controlar”, señaló Álvaro Rodríguez, quien añadió que cada día entrena "como el que más" e intenta aprovechar cada rato que juega.