Bahía empata en su visita al Inter y sigue en la disputa de un cupo en la Libertadores

El conjunto dirigido por el entrenador y exportero Rogério Ceni consiguió, con los tantos de Tiago y de Willian José en el segundo tiempo, empatar un partido que perdía por 2-0 tras un doblete de Vitinho para el club colorado de Porto Alegre.

El empate a falta de cinco jornadas para el final del torneo lo mantuvo en el quinto lugar en la clasificación, con 53 puntos, a quince unidades del líder Palmeiras, pero con lo suficiente para obtener uno de los cupos en la Libertadores del próximo año.

El traspié en casa dejó al Internacional en el décimo quinto lugar de la clasificación, con 37 puntos, y en la mira de los equipos que luchan por huir de los últimos cuatro lugares, que son castigados con el descenso.

El Inter jugó presionado tras haber pasado cuatro partidos sin vencer en la Liga y por su cercanía con la zona de descenso y, pese a que dominó y parecía que finalmente saldría con una victoria en el estadio Beira-Rio, no contó con el tanto del juvenil Tiago en el último minuto del partido.

En otro de los partidos de este sábado, el Atlético Mineiro, del entrenador argentino Jorge Sampaoli, venció por 2-4 en su visita al Sport con una remontada luego de ir perdiendo por 2-0 frente al último en la clasificación.

Léo Pereira anotó dos goles para el Sport que animaron al colista, pero en el segundo tiempo Sampaoli decidió mandar a la cancha a sus titulares que, en solo 15 minutos, anotaron cuatro goles y garantizar la victoria a domicilio.

Hulk anotó el primero, el punta Rony los dos siguientes y Alexsander puso la cifra definitiva. Los tres estaban en el banquillo de suplentes debido a que el técnico no quiere exigirlos mucho antes de la final de la Copa Sudamericana, en la que se medirá con el Lanús argentino el 22 de noviembre en Asunción.

La victoria le permitió al Mineiro ascender al noveno lugar en la clasificación, con 43 puntos, mientras que la derrota dejó al Sport en el último y amenazado con caer a la segunda división anticipadamente.

En caso de que Santos consiga una victoria el domingo en su visita al Flamengo y Vitória haga lo mismo en la casa del Botafogo, Sport ya no tendrá condiciones matemáticas de salir de entre los cuatro últimos de la clasificación.

Otro visitante que consiguió remontar y salió con la victoria fue el Juventude, que se impuso por 1-3 en su visita al Vasco da Gama.

El Vasco abrió el marcador en los primeros minutos del partido por intermedio de la joya Rayan en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro, pero Juventude remontó con anotaciones de Marcelo Hermes, Nenê y Ewerthon.

La victoria le permitió al Juventude soñar con escapar del descenso debido a que el equipo aún es el antepenúltimo pero está a solo dos unidades de alcanzar al Vitória, el décimo sexto en la clasificación.

La derrota, por su parte, descendió al Vasco al décimo lugar en la clasificación y le dificultó sus aspiraciones de alcanzar un cupo para la Libertadores.