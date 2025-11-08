Balaídos examina la inseguridad del Barcelona

El equipo entrenado por Hansi Flick ocupa la segunda posición del campeonato, a cinco puntos de distancia del líder, y con la presión creciente de sus perseguidores inmediatos, el Villarreal y el Atlético de Madrid, a dos y tres puntos, respectivamente.

El Barça es ahora mismo una moneda al aire, un equipo capaz de marcar dos goles en once minutos si la presión en campo rival surte efecto, como sucedió en la última jornada ante el Elche (3-1), y de descoserse por completo cuando los rivales le encuentran la espalda, como en el empate del miércoles en el campo del Brujas (3-3).

Los de Flick son el equipo más goleador de LaLiga, con 28 tantos en once jornadas, pero también encadenan nueve partidos encajando entre todas las competiciones, y el arquero polaco Wojciech Szczesny ha recibido quince goles en ocho encuentros disputados.

La ineficacia en la presión, el bajón de rendimiento de varios titulares y las bajas -confirmadas las de Joan Garcia, Ter Stegen, Pedri, Gavi y Raphinha por lesión- han hecho que el Barça pierda la capacidad de controlar los partidos, lo que no significa que no cuente con el talento suficiente como para ganar este domingo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lamine Yamal brilló y marcó en Brujas, y Dani Olmo y Robert Lewandowski llevan dos partidos sumando minutos desde el banquillo tras sendas lesiones, un guion que Flick podría seguir en Balaídos, donde la única novedad esperada es el regreso de Christensen tras cuatro partidos de baja.

Flick ha confirmado que el central Eric Garcia, que se fracturó la nariz el miércoles en Bélgica, podrá jugar en Balaídos con una máscara, mientras que ha admitido que tiene "dudas" con el lateral Jules Kounde, que no ha completado el entrenamiento, y ha ratificado que el portero Joan García no reaparecerá hasta después del parón.

Tras la rotación masiva en Zagreb, donde su equipo firmó 45 minutos sobresalientes para dejar resuelto al descanso su duelo con el Dinamo, Claudio Giráldez recuperará a su columna vertebral ante el vigente campeón de Liga, incluido el portero rumano Ionut Radu, ya recuperado del esguince que sufrió el pasado domingo en el dedo pulgar de la mano derecha.

Marcos Alonso, Mingueza, Sergio Carreira, Ilaix Moriba y Borja Iglesias apuntan nuevamente a la titularidad. La gran duda está en si repite Bryan Zaragoza, desequilibrante en tierras croatas, o apuesta por el trabajo físico de Pablo Durán, que firmó un doblete en el duelo copero.

El hecho de que Iago Aspas jugase todo el partido en el Stadion Maksimir de Zagreb invita a pensar que Giráldez lo reservará para la segunda parte. En ese caso, el exazulgrana Ferran Jutglá ocuparía el costado derecho.

De confirmarse ese probable once, hasta cuatro futbolistas con pasado azulgrana -Marcos Alonso, Mingueza, Moriba y Jutglà- formarían de inicio ante el conjunto del alemán Hansi Flick, al que el año pasado se le escapó el triunfo del estadio celeste en la recta final, cuando Alfon y Hugo Álvarez igualaron el 0-2 con el que el Barcelona entró en los últimos seis minutos de encuentro.

El Estadio Abanca Balaídos es un escenario históricamente adverso para un Barcelona obligado a subsanar sus carencias defensivas y a ganar para mantener el pulso por LaLiga con el Real Madrid, aunque delante tendrá a un Celta que va al alza.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Sotelo, Carreira: Jutglá, Bryan Zaragoza o Durán y Borja Iglesias.

Barcelona: Szczesny; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Ferran.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-manchego)

---------------------------------------------------------

Puestos: Celta (12º, 13 puntos); Barcelona (2º, 25 puntos)

-El Barcelona solo ha ganado en dos de sus últimas diez visitas a Balaídos

-En las últimas diez visitas a Balaídos, el Barcelona ha cosechado dos victorias, tres derrotas y cinco empates (2-2 en el último precedente).

Giráldez: “Tendremos que estar perfectos para minimizar al rival”

Flick: "En Brujas no vimos el espíritu de lucha que necesitamos"

Altas: Radu (lesión) en el Celta; Christensen en el Barcelona.

Bajas: Swedberg, Javi Rueda Hugo Álvarez y Carlos Domínguez (lesión) en el Celta; Ter Stegen, Joan Garcia, Pedri, Gavi y Raphinha por lesión en el Barcelona.