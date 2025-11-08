Corberán niega que Ugrinic fichara lesionado por el Valencia: “Llegó con normalidad”

Corberán apuntó que el futbolista ya había jugado dos partidos de Liga en Suiza y también había jugado los correspondientes partidos de pretemporada, por lo que no pudo llegar con una lesión al Valencia ,como se ha comentado estos días en algunos medios de comunicación.

“Las molestias van acrecentándose y desde el partido previo al Girona, lo paramos. La molestia en el tendón rotuliano es una lesión típica en el fútbol. Ya comenté este tema y hablé de 10 días de plazo para ver una serie de tratamientos y para que fuera incorporándose progresivamente”, dijo.

“Ugrinic está en ese plazo de trabajar, de incrementar la carga y en el momento que su tendón permita hacer todos los gestos específicos del juego hará una progresiva incorporación con el grupo. Esperamos que el dolor y la inflamación ya no estén tan agudizados y eso permita al jugador manejar las cargas”, finalizó.

El centrocampista llegó este verano al Valencia con un contrato por cuatro temporadas y ha jugado cuatro partidos con un total de 89 minutos disputados, en los que ha dado una asistencia.

