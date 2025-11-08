Corberán: “Vamos a dejarnos la vida para revertir la situación”

“La solución es que el equipo, jugadores, 'staff', todos, vamos a dejarnos la vida en revertir la situación. Lo hicimos y lo volveremos a hacer. Estamos en una situación de exigencia y lo afrontamos con exigencia, compromiso, unión y ganas al igual que la temporada pasada”, afirmó.

En ese sentido, Corberán señaló que viven ese desafío “con absoluta convicción y posibilidades” para mejorar su capacidad defensiva y ofensiva ante un equipo de la parte alta de la tabla como el Betis, que llega, además, de ganar al Olympique de Lyon en Europa. "Lo vivimos con absoluta confianza, compromiso y responsabilidad", recalcó.

El entrenador valencianista apuntó que el equipo se centra en ellos mismos y no en el rival. “Nos centramos en nuestras posibilidades y analizamos el rival como siempre. Es un rival con recursos ofensivos, una plantilla amplia para jugar Europa que es capaz de combinar varias competiciones”.

“Hacen bien las cosas, lo demuestran sus resultados, el año pasado jugaron la final de la Liga Conferencia y este año juegan Liga Europa. Están haciendo bien las cosas, pero nos centramos en conseguir el mejor Valencia posible y en hacer bien las cosas”, agregó.

Mientras, sobre si la racha de resultados puede despertar dudas sobre el planteamiento, Corberán dijo: “Siempre analizamos cualquier partido y valoramos cómo jugar para que el equipo muestre esa competitividad. Analizamos qué nos ha faltado para lograr los resultados continuamente. No cambia nada”.

Pero continuó: “En esta situación de exigencia, reclama un extra de energía, personalidad, fuerza… No veo el lugar a la duda, veo el lugar a dar ese extra. Cuando todos lo damos, conseguimos cambiar las cosas”.

“La identidad que construimos no puede ser dependiente de que inicien unos u otros, hay veces que la idea de lo que quieres plasmar en el campo hay veces que sale más claro o menos claro. Veo en el grupo la misma intención, personalidad y valentía, las mismas ganas de ajustar cuando las cosas no salen como queremos que salgan”, agregó.

Además, también habló de la importancia del aspecto mental del equipo.“Cuando uno no consigue la dinámica de resultados que desea, los golpes se viven como desafíos que afectan a lo que quieres conseguir. No hay otra que fortaleza mental e insistencia, así se supera cualquier golpe en el fútbol y en la vida. Es parte del juego. Fortaleza mental, confianza en tus posibilidades y esa mentalidad es clave para revertir la dinámica”, apuntó.

Por último, Corberán confesó que a todo el equipo le duele “no poder darle a la afición lo que todos sentimos que merecen” y que “la importancia de Mestalla siempre es máxima, no hay mejor momento para revertir la situación que con nuestra afición y con el deseo que tenemos de ir a Mestalla y hacerlo”.