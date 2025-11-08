El Benfica registra nuevo récord de participación en la segunda vuelta de sus elecciones

El presidente de la Mesa de la Asamblea General del club lisboeta, José Pereira da Costa, informó hoy en declaraciones a periodistas que en esta jornada votaron 93.081 asociados, casi 7.000 más que los registrados en la primera ronda de hace dos semanas, cuando también notificaron un récord de participación.

Este valor es también más del doble que en los últimos comicios, que tuvieron lugar en 2021.

El Benfica anunció el viernes en su web que en Lisboa se encontraba Richard Stenning, representante del Guinness World Records, con el objetivo de supervisar el proceso electoral y evaluar "un posible récord mundial" por el número de votantes a la hora de escoger al presidente del club.

Stenning explicó que la participación récord alcanzada hace dos semanas no había podido ser validada porque no había resultado en la elección de un dirigente, recoge la nota.

Los benfiquistas tuvieron este sábado desde las 08:30 hora local (misma hora GMT) hasta las 22:00 horas para votar y elegir a un presidente para el período 2025-2029, después de que el pasado 25 de septiembre ninguno de los seis candidatos que concurrían en la papeleta lograra mayoría absoluta.

En esta vuelta, la elección se ha reducido a los dos candidatos que fueron más votados ese día: el actual dirigente, Rui Costa, y João Noronha Lopes.

En las últimas elecciones, celebradas en 2021, Costa se impuso con un contundente 84 %. Cuatro años después, el apoyo de los aficionados a quien fuera uno de los ídolos del club y del fútbol portugués, de 53 años, ha disminuido tras solo un título de Liga logrado y finanzas que han obligado a vender las joyas de su cantera.