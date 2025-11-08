Fútbol Internacional
08 de noviembre de 2025 - 10:05

El Celta recupera a su portero titular, el rumano Radu, para el duelo contra el Barcelona

Vigo (España), 8 nov (EFE).- El internacional rumano Ionut Radu, portero del Celta, se ha recuperado del esguince que había sufrido en el dedo pulgar de la mano derecha y podrá reaparecer este domingo ante el FC Barcelona.

Por EFE

Radu había jugado todos los partidos de Liga y Liga Europea hasta que cayó lesionado en el último encuentro liguero contra el Levante en el Ciutat de Valencia, perdiéndose el duelo europeo del pasado jueves contra el Dinamo Zagreb.

Para el encuentro de mañana, Claudio Giráldez pierde al defensa central Carlos Domínguez, quien sufrió molestias en el entrenamiento de esta mañana, y al extremo Hugo Álvarez, con un esguince en el tobillo derecho.

Ambas bajas se unen a las ya conocidas de Williot Swedberg y Javi Rueda, que se encuentran en la recta final de la recuperación de sus respectivas lesiones.