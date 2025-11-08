El Mallorca quiere aliviar sus penas ante un Getafe en racha

Palma/Getafe (España), 7 nov (EFE).- El Mallorca y el Getafe se enfrentarán este domingo en Son Moix, en un partido que el equipo de Jagoba Arrasate ha marcado en rojo para respirar antes del parón de selecciones, mientras que para el conjunto de José Bordalás el duelo representa una ocasión de peso: la posibilidad de acercarse, con sigilo y ambición, a los puestos europeos.

El conjunto bermellón volvió a la senda de los malos resultados contra el Betis (3-0) después de sumar dos partidos consecutivos sin perder, frente al Levante (1-1) y el Sevilla (1-3), por lo que deberán sacar un resultado positivo para que la ventana de selecciones no se le haga demasiado larga.

Para ello, será indispensable mejorar el rendimiento defensivo tras una mala actuación en La Cartuja, donde se destaparon todas las carencias en la parcela defensiva, y no se pueden permitir más errores que le cuesten puntos al equipo.

Se espera que Lucas Bergström repita en la portería del Mallorca, a pesar de haber encajado tres goles en su debut, porque sus intervenciones en la segunda mitad le dieron un impulso necesario tras mostrarse inseguro con el balón en los pies desde el pitido inicial.

Una de las novedades en el once podría ser el regreso de Antonio Sánchez, puesto que el entrenador, Jagoba Arrasate, ha anticipado en la previa que introducirá "algún cambio" en su alineación para igualar la intensidad que propone el equipo de José Bordalás.

La batalla en ambas áreas será un factor clave para el devenir del encuentro, y en esa lucha el Mallorca necesitará que Vedat Muriqi recupere el olfato goleador de las primeras jornadas para maximizar su producción ofensiva, después de generar muchas ocasiones en su último partido en Son Moix que no consiguió materializarlas en gol.

En plena forma y en su mejor momento de la temporada, el Getafe viajará a Mallorca con la intención de encadenar su tercera victoria consecutiva. No consigue ganar tres partidos seguidos desde el curso 2019/20 y ahora se encuentra ante una oportunidad de oro para prolongar una racha con la que podría colocarse en puestos europeos.

Instalado en la séptima plaza antes del inicio de la jornada tras ganar al Athletic (0-1) y al Girona (2-1), el conjunto azulón espantó los fantasmas de los primeros compases de la actual campaña, en la que durante tres jornadas no pudo inscribir a seis jugadores por el límite salarial.

Superado ese escollo, Bordalás ha conseguido unir las piezas de una plantilla corta pero efectiva y ha convertido un equipo con dudas en un equipo poderoso y muy difícil de batir. Ahora, con los pies en el suelo, quiere dar un salto más de calidad y terminar la jornada en puestos europeos.

Sin embargo, el técnico del Getafe no quiere que sus jugadores se confíen frente a un rival que acaricia los puestos de descenso. Ese es el verdadero sitio que todos piensan en el conjunto azulón: no perder la categoría, sin mirar al pasado ni al futuro. Solo interesa el presente.

Y ese presente es ahora Son Moix. Hasta allí viajará el Getafe con casi todos sus jugadores disponibles, incluido el sancionado Allan Nyom, que ya ha cumplido dos partidos de castigo tras su expulsión frente al Real Madrid.

Son baja segura David Cordón 'Davinchi', que no jugará hasta marzo por una lesión en el menisco de su rodilla izquierda, e Yvan Neyou, que era duda y finalmente no ha entrado en una convocatoria que completan cuatro canteranos: Lucas Laso, Hugo Solozabal, Joselu Pérez y Diego Ferrer.

Bordalás probablemente continúe con el 4-4-2 con el que derrotó al Girona y Abqar podría aparecer en el once por Djené mientras que Mario Martín sustituiría a Coba da Costa para dotar al centro del campo de más intensidad.

Mallorca: Bergström; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samu Costa, Antonio Sánchez, Mateo Joseph, Darder, Virgili; y Muriqi.

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Duarte, Abqar o Djené, Diego Rico; Milla, Arambarri; Kiko Femenía, Mario Martin, Liso; y Borja Mayoral.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vizcaíno).

- Clasificación: Mallorca (17º, 9 puntos); Getafe (7º, 17 puntos).

- El dato: El Getafe está a un paso de volver a ganar tres partidos consecutivos. No lo consigue desde el curso 2019/20, cuando superó al Leganés, Betis, Athletic y Valencia de forma consecutiva. Además, José Bordalás es el técnico al que más veces se ha enfrentado Jagoba Arrasate.

. Jagoba Arrasate (Mallorca): "Las virtudes que tiene el Getafe puede que sean nuestras carencias".

. José Bordalás (Getafe): "No vamos a dejar que los chicos se confundan".

- Altas: en el Getafe, Allan Nyom (tras sanción).

- Bajas: en el Mallorca, Leo Román, Marash Kumbulla y Toni Lato (lesión) y Dani Rodríguez (decisión técnica); en el Getafe, Davinchi e Yvan Neyou (lesión).

- Apercibidos: en el Getafe, Mario Martín.