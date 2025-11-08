El Minnesota se planta en las semifinales del Oeste tras 22 penaltis

El portero del Minnesota Dayne St. Claire anotó su pena máxima, la undécima de su equipo, y el meta de los Sounders, Andrew Thomas, falló la suya al rematarla al larguero, lo que entregó el pase de ronda al Minnesota.

El encuentro se decidió en la tanda de penaltis tras 90 minutos espectaculares, en los que los Sounders tomaron una doble ventaja, fueron remontados hasta el 3-2 por un Minnesota que se quedó con diez al final de la primera mitad, y consiguieron el definitivo 3-3 en el 87.

El eslovaco Albert Rusnak y Danny Musovski adelantaron 2-0 a los visitantes, pero el argentino Joaquin Pereyra reabrió el encuentro con un golazo espectacular de falta directa.

La expulsión con roja directa al hondureño Joseph Rosales en el minuto 41, por encarar a un rival y darle un cabezazo, pudo complicar notablemente el trabajo de Minnesota, pero el equipo local logró igualmente completar su remontada.

El colombiano Jefferson Díaz fue protagonista con el gol del 2-2 y con la asistencia del 3-2 para la diana de cabeza de Anthony Markanich.

Cuando el estadio Allianz Field se preparaba para celebrar el pase de ronda, Jordan Morris aprovechó una acción confundida en el área de penalti para igualar en el 87 y forzar los penaltis, que estuvieron a la altura de la calidad del juego en el tiempo reglamentario.

Joaquín Pereyra falló el primero de Minnesota y Jordan Morris envió al larguero el segundo de los Sounders.

Dos paradas de Thomas dieron a los Sounders la oportunidad de pasar de ronda, pero el mexicano Obed Vargas y Osaze De Rosario los perdonaron, hasta que la diana de St. Claire y el fallo del propio Thomas entregaran a Minnesota el billete para las semifinales del Oeste.

Minnesota será rival del ganador de la serie entre San Diego y Portland Timbers.