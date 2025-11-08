El Real Madrid sigue lanzado y el Athletic Club suma su primer triunfo del curso

Suma y sigue el conjunto blanco, que llegará lanzado al Clásico ante el Barcelona del próximo sábado en el estadio Olímpico Lluís Companys.

Un gol en propia puerta de Alba Santamaría en el minuto 30 allanó el camino para el equipo dirigido por Pau Quesada.

En la segunda mitad, Silvi brilló con un gol y una asistencia a Lotte Keukelaar, mientras que la joven Iris Santiago, aprovechando su oportunidad como titular, firmó el cuarto. Ya en el descuento, Linda Caicedo cerró el 5-0 definitivo.

Con esta victoria, el Real Madrid se queda a un punto del liderato, a la espera del partido que el Barcelona disputará este domingo (12:00 CET) frente al Deportivo Abanca.

Tardó diez jornadas, pero el Athletic Club logró su primera victoria en la Liga F Moeve. El cuadro rojiblanco sumó ante el Eibar (2-0) un triunfo que le coloca cinco puntos por encima del descenso que marca el DUX Logroño, con un partido menos.

Tres puntos de oro para el equipo que dirige Javier Lerga, que vio cómo a su rival le anulaban un gol en el minuto siete a instancia del videoarbitraje. El Athletic Club llevó la iniciativa en la primera mitad y generó peligro, pero no encontró portería.

Los goles llegaron en la segunda mitad. Ane Campos abrió el marcador de forma tempranera, allanando el camino para las 'leonas', y cuando el Eibar buscaba al menos el empate, Ane Azkona firmó el 2-0 definitivo.

Con este triunfo, el Athletic rompe una racha de seis empates y tres derrotas, dejando al Levante y al DUX Logroño como los únicos equipos que aún no han logrado ganar esta temporada.