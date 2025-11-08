El Spirit de Adrián González avanza a las semifinales de la NWSL en los penaltis

El Spirit y el Louisville empataron 1-1 en el tiempo reglamentario y, tras una prórroga sin goles, su eliminatoria de cuartos de final se decidió en la tanda de penaltis (3-1).

La guardameta del Spirit, Aubrey Kingsbury, se vistió de heroína parando dos de los lanzamientos del Louisville.

El gol del Spirit lo marcó de cabeza la nigeriana Gift Monday en el minuto 73. El Louisville igualó en el 91, ya en el añadido, gracias a Kayla Fischer, que culminó una jugada de contragolpe.

El Spirit espera ahora en semifinales al vencedor del duelo entre el Portland Thorns y el San Diego Wave, que disputan esta noche su eliminatoria de cuartos.

González asumió el banquillo del Spirit a mitad de temporada, tras la marcha del primer entrenador, Jonatan Giráldez, al OL Lyon de Francia, del mismo grupo empresarial dirigido por la empresaria Michele Kang.

El Spirit, actual subcampeón de liga, terminó la temporada regular en segunda posición, solo por detrás del Kansas City Current, favorito al título.