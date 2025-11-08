ElPozo se distancia en el liderato al ganar en Peñíscola y empatar el Barça en Córdoba

El conjunto de Josan González sumó su octava victoria consecutiva gracias a su pegada y solidez en los momentos decisivos, demostrando que su liderato no es casualidad. Los murcianos pusieron tierra de por medio al descanso con los tantos de los internacionales brasileñs Marcel y Gadeia, ambos de bella factura, en un primer tiempo donde el meta Edu Sousa volvió a mostrarse determinante para evitar que los locales marcaran.

Tras la reanudación, el cuadro de Santi Valladares apretó las tuercas y redujo diferencias con un gol del chileno Bernardi Araya (1-2), pero ElPozo reaccionó con la madurez de un líder.

Bebe y Rafa Santos ampliaron la renta hasta el 1-4, cortando de raíz cualquier intento de remontada. En el último minuto, el canterano murciano Juanico anotó de penalti el definitivo 2-4, cerrando una victoria de prestigio frente al actual campeón de la Copa de España.

Con 24 puntos en el casillero, los “charcuteros” mantienen su paso firme y su condición de equipo más en forma del campeonato.

En el Pabellón Vistalegre el Córdoba Patrimonio de la Humanidad demostró una vez más su competitividad y ante su afición exigió al límite al Barça, con el que empató a dos y en remontó en el primer periodo con los goles del argentino Tomás Pescio, en estrategia, y el excanterano azulgrana Nicolás Marrón a falta de una décima para el descanso, que dejó sin efecto el gol del brasileño Mattheus.

Precisamente, el ala azulgrana, en el minuto 33, marcó el gol de la igualada a dos ante un rival que es sexto con 14 puntos y está en zona de Copa de España, mientras que el Barça es segundo con 20 y se distancia a 4 del líder ElPozo.

Por su parte, Jaén Paraíso Interior firmó un triunfo de enorme mérito (2-3) en la pista del Ribera Navarra, que le permite seguir creciendo y situarse en los puestos de Copa de España.

El conjunto dirigido por Dani Rodríguez volvió a mostrar una notable solidez competitiva y una capacidad de reacción que le está distinguiendo en las últimas jornadas. En un Ciudad de Tudela con ambiente intenso, los amarillos dominaron de inicio, aunque el meta local Raúl evitó males mayores con varias intervenciones de mérito.

Malaguti adelantó a los tudelanos en el minuto 12, pero Michel empató justo antes del descanso tras una de estrategia.

En la segunda mitad, Chino volvió a marcar ante su exequipo (2-1), aunque el Jaén FS respondió con carácter. Joao Salla, protagonista absoluto del choque, firmó el empate en el 30 y, a un minuto del final, transformó con frialdad un doble penalti que selló el 2-3 definitivo.

El Ribera lo intentó con portero-jugador, pero el bloque andaluz supo resistir con orden y Carlos Espíndola salvó con dos paradas.

La victoria confirma el gran momento del Jaén Paraíso Interior, que suma nueve puntos de nueve posibles y muestra un crecimiento de juego y de resultados.