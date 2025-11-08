Entrenador del Oviedo: "Fede Viñas es buenísimo y acabará metiendo muchos goles"

Viñas se estrenó como goleador en la Primera División al ejecutar un penalti frente al GIrona, cuyo lanzamiento le cedió el venezolano Salomón Rondón, el encargado de lanzarlo, pero falló dos ocasiones claras frente a Osasuna, lo que ha provocado que fuese criticado por la afición asturiana.

Este sábado, su entrenador, Luis Carrión, salió en su defensa. "Fede Viñas es buenísimo, un jugador increíblemente competitivo con muchas acciones muy buenas fuera del área y también llegando al área. Seguro que acabará metiendo muchos goles. Que no los metiese el otro día ante Osasuna no me importa", dijo Carrión sobre el internacional uruguayo.

Carrión afirmó, antes del partido de este domingo (San Mamés, 13:00 horas GMT) ante el Athletic, que los de Ernesto Valverde son "un equipo preparado para hacer cosas grandes".

"Son un buen equipo, con un gran entrenador y muchas opciones en su plantilla, aunque lleguen con bajas. El Athletic es muy peligroso cuando la pierdes en la construcción del juego, porque transitan muy bien y su primera presión es buenísima. Hemos trabajado ese tipo de soluciones para poder hacerles daño", explicó.

Este domingo se cumple un mes del regreso de Luis Carrión al Real Oviedo tras el despido de Veljko Paunovic y, en este tiempo, los azules suman dos empates y una derrota, aunque el preparador azul asegura que "la evolución está siendo buena" y recalca que todavía es necesario "sumar una victoria".